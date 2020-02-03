Fitch допускає падіння цін на нафту нижче 50 доларів через коронавірус

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Ціни впадуть нижче 50 доларів тільки на короткий термін

Спалах коронавіруссу з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі подальшого поширення. Про це йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch.

Як наголошується у звіті, масштаб перенасичення ринку буде залежати від тривалості спалаху і здатності країн ОПЕК+ при необхідності корегувати рівні видобутку.

Fitch очікує, що ціни на нафту у 2020 році залишаться вкрай волатильними. Крім спалаху коронавірусу, на ціни можуть вплинути геополітична напруженість і економічні настрої.

Вплив коронавірусу на внутрішнє споживання нафти в Китаї залежить від того, наскільки швидко транспортна система та промислова активність повернуться до нормальних рівнів, наголошується в доповіді.

Ціни на нафту знаходяться під тиском з початку спалаху коронавірусу, а нафта марки Brent впала з трохи менше 70 доларів за барель на початку січня до приблизно 56 доларів за барель на початку лютого.

На Китай припадає близько 15% світового споживання нафти, і він є основним драйвером зростання світового попиту. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), його внесок у зростання світового споживання за останні п'ять років становив у середньому 36% і повинен був скласти близько 40% у 2020 році. Ще 30% зростання попиту обумовлене іншими азіатськими країнами, включаючи Індію, пишуть аналітики.

Як наголошується у звіті, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, надлишкова пропозиція може стати більш значною, особливо в першому півріччі, що може призвести до короткострокового тиску на ціни на нафту. У той же час, вважають аналітики, політика ОПЕК+ стримування видобутку відповідно до попиту і цінова чутливість американської сланцевої нафти робить тривалий спад цін на нафту нижче 50 доларів за барель для Brent малоймовірним навіть у стресовому сценарії. Однак ОПЕК+ може знадобитися подальше скорочення видобутку, якщо спалах триватиме кілька місяців.

Fitch Ratings прогнозує ціни на нафту на рівні 62,5 доларів за барель у 2020 році, 60 доларів за барель у 2021 році і 57,5 доларів за барель у 2022 році і надалі. За даними агентства, більшість виробників нафти і газу відчувають себе комфортно з цінами від 50 за барель до 60 доларів за барель.

Нагадаємо, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

Минулого тижня ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів.