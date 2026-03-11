МЭА предлагает взять из резерва более сотни млн баррелей нефти для стабилизации цен, - WSJ

По словам источников, такую идею предложили 10 марта на экстренном совещании представителей энергетических ведомств 32 стран-членов МЭА.

Ожидается, что страны примут решение по этому предложению уже сегодня, в среду. Оно будет принято, если никто не выскажет возражений. Но даже если хотя бы одна страна будет против, реализация плана отложится.

Предложение МЭА призвано противодействовать масштабным сбоям, которые вызваны почти полной блокадой Ормузкого пролива. Того самого водного пути, через который ежедневно до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти. Из-за этого с момента начала операции США цены на нефть взлетели на целых 40%, превысив отметку в 100%.

Для того, чтобы решить эту проблему, МЭА предлагает взять из резервов более 182 млн баррелей нефти, что больше, чем страны выпустили на рынок в 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.