МЕА пропонує взяти з резерву понад сотню млн барелів нафти для стабілізації цін, - WSJ

За словами джерел, таку ідею запропонували 10 березня на екстреній нараді представників енергетичних відомств 32 країн-членів МЕА.

Очікується, що країни ухвалять рішення щодо цієї пропозиції вже сьогодні, у середу. Її ухвалять, якщо ніхто не висловить заперечень. Але навіть якщо хоча б одна країна буде проти, реалізація плану відкладеться.

Пропозиція МЕА покликана протидіяти масштабним збоям, які викликані майже повною блокадою Ормузької протоки. Того самого водного шляху, через який щодня до війни проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти. Через це з моменту початку операції США ціни на нафту злетіли на цілих 40%, перевищивши позначку в 100%.

Для того, щоб розв'язати цю проблему, МЕА пропонує взяти з резервів понад 182 млн барелів нафти, що більше, ніж країни випустили на ринок у 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.