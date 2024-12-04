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McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь

Среда 04 декабря 2024 13:40
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McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь McDonald's тестирует возвращение завтраков в одном из городов Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 4 декабря в ресторанах McDonald's в Виннице появилось утреннее меню - в "тестовом формате".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в соцсети Х.

Что известно о "тестовых" завтраках от McDonald's

В McDonald's Ukraine рассказали, что с сегодняшнего дня, 4 декабря, "в винницких ресторанах в тестовом формате появилось долгожданное утреннее меню".

McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь

McDonald's тестирует возвращение завтраков в Виннице (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

В компании сразу ответили на основные вопросы, которые могут появиться у украинцев после такой новости.

"Почему именно Винница? В городе работают несколько ресторанов с разными каналами продаж, что оптимально для теста", - объяснили ценителям McDonald's.

Пресс-служба компании в Facebook добавила, что провести тест в Виннице решили из-за нескольких операционных факторов:

  • оптимальное для теста количество ресторанов в городе
  • оптимальный для теста поток клиентов

McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь

Винница - оптимальный для теста город (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

"Планируется ли запуск в других городах? Тестирование поможет нам оценить возможности масштабирования завтраков и операционную готовность к возвращению утреннего меню на постоянной основе и запуску в других городах", - рассказали в McDonald's.

В Facebook добавили, что тестирование в Виннице поможет понять:

  • как лучше всего адаптировать формат завтраков к современным условиям
  • как интегрировать утреннее меню в работу ресторанов

"Тест продлится несколько месяцев, после чего мы будем принимать решение о расширении завтраков в других городах", - уточнили в сети заведений быстрого питания.

McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь

Тест завтраков в Виннице продлится несколько месяцев (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

"Искренне надеемся, что тест пройдет успешно и вы сможете как можно быстрее заказать завтраки в своем городе. Спасибо за терпение и понимание", - подытожили в McDonald's Ukraine.

McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь

Пост McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)

McDonald's в Украине

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории нашей страны временно приостановили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.

В конце марта 2024 года стало известно, что McDonald's Ukraine планирует открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.

1 июня компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в столице (возле Центрального железнодорожного вокзала).

21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.

Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, являющихся частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).

Читайте также, сколько всего McDonald's в мире и в каких странах нет ни одного ресторана компании.

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