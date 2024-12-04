McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь
С 4 декабря в ресторанах McDonald's в Виннице появилось утреннее меню - в "тестовом формате".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в соцсети Х.
Что известно о "тестовых" завтраках от McDonald's
В McDonald's Ukraine рассказали, что с сегодняшнего дня, 4 декабря, "в винницких ресторанах в тестовом формате появилось долгожданное утреннее меню".
McDonald's тестирует возвращение завтраков в Виннице (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)
В компании сразу ответили на основные вопросы, которые могут появиться у украинцев после такой новости.
"Почему именно Винница? В городе работают несколько ресторанов с разными каналами продаж, что оптимально для теста", - объяснили ценителям McDonald's.
Пресс-служба компании в Facebook добавила, что провести тест в Виннице решили из-за нескольких операционных факторов:
- оптимальное для теста количество ресторанов в городе
- оптимальный для теста поток клиентов
Винница - оптимальный для теста город (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)
"Планируется ли запуск в других городах? Тестирование поможет нам оценить возможности масштабирования завтраков и операционную готовность к возвращению утреннего меню на постоянной основе и запуску в других городах", - рассказали в McDonald's.
В Facebook добавили, что тестирование в Виннице поможет понять:
- как лучше всего адаптировать формат завтраков к современным условиям
- как интегрировать утреннее меню в работу ресторанов
"Тест продлится несколько месяцев, после чего мы будем принимать решение о расширении завтраков в других городах", - уточнили в сети заведений быстрого питания.
Тест завтраков в Виннице продлится несколько месяцев (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)
"Искренне надеемся, что тест пройдет успешно и вы сможете как можно быстрее заказать завтраки в своем городе. Спасибо за терпение и понимание", - подытожили в McDonald's Ukraine.
Пост McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)
McDonald's в Украине
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину рестораны McDonald's на территории нашей страны временно приостановили работу. Двери для посетителей они открыли снова только в 2023 году.
В конце марта 2024 года стало известно, что McDonald's Ukraine планирует открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.
1 июня компания закрыла на реконструкцию самое посещаемое заведение сети - ресторан McDonald's на Вокзальной площади в столице (возле Центрального железнодорожного вокзала).
21 ноября он возобновил свою работу после ремонта и полного обновления.
Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, являющихся частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись одобрительно к подобным инициативам).
Читайте также, сколько всего McDonald's в мире и в каких странах нет ни одного ресторана компании.
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