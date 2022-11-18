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Лукашенко благодарит Бога за уход McDonald’s: сами булочку перережем

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Минск, Пятница 18 ноября 2022 14:28
Лукашенко благодарит Бога за уход McDonald’s: сами булочку перережем Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны. Он уверен, что с "разрезанием булочки" белорусы справятся самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного президента Беларуси.

"Некоторые, особенно среди молодежи и, пожалуй, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" идет". Я думаю: слава тебе господи, что хоть идет!... У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картофеля и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - сказал он.

Напомним, недавно стало известно о том, что компания McDonald's решила покинуть рынок Белоруссии.

Впрочем, рестораны быстрого питания продолжат работать под российской маркой "Вкусно и точка", которую Россия себе "импортозаместила" после полномасштабного вторжения в Украину.

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