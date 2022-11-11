McDonald’s уходит из Беларуси: уже нашли замену

Компания McDonald’s решила покинуть рынок Беларуси. При этом рестораны быстрого питания продолжат работать под российской маркой "Вкусно и точка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением Унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно - и точка"", - сказано в нем.

При этом компания обещает сохранить все рабочие места. Сообщается, что точная дата начала работы под брендом "Вкусно - и точка" будет объявлена позже.

Отметим, что РФ создала сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" после ухода компании McDonald’s с российского рынка и полной продажи всего российского бизнеса. Первые рестораны открылись 12 июня.

Напомним, недавно в Киеве возобновил работу McDonald's на Лукьяновке.

Кроме того, во Львове открылся новый McDonald's. РБК-Украина также публиковала список всех отрытых в Украине "маков".

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