Казахстан подтвердил закрытие McDonald's в стране
Сеть быстрого питания McDonald's приостанавливает работу в Казахстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство сельского хозяйства в Республике Казахстан.
На днях в сети появилась информация о закрытии McDonald's в Казахстане из-за отсутствия в стране мяса, которое могло бы заменить российское. Ведь после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины компания вышла из РФ и ввела запрет на какое-либо сотрудничество с российскими компаниями.
По словам министерства, представители McDonald's в перспективе были готовы перейти на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло некоторое время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald's министерство сельского хозяйства и другие государственные органы были и сейчас готовы способствовать ускорению и упрощению процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны.
В настоящее время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald's, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald's планируемый аудит не состоялся.
"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald's необходимо пройти сертификацию, предусматривающую жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика - нет", - сообщили в министерстве.
Напомним, РБК-Украина ранее сообщало, почему на самом деле McDonald's может выйти из Казахстана.
Также недавно компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. При этом рестораны быстрого питания продолжат работу под российской маркой "Смачно и точка". Глава белорусского режима Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.
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