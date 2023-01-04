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McDonald's может выйти из Казахстана из-за войны России против Украины, - СМИ

Новина українською →
Казахстан, Среда 04 января 2023 21:53
McDonald's может выйти из Казахстана из-за войны России против Украины, - СМИ Фото: McDonald's может выйти из Казахстана из-за войны России против Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сеть быстрого питания McDonald's столкнулась со сложностями, связанными с российским вторжением в Украину, которые могут привести к выходу из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Крупнейшая в мире сеть фаст-фуда может отозвать свою торговую марку из 20-миллионной страны только через шесть лет после открытия.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины компания McDonald's вышла из России, а также запретила казахским франчайзам закупать мясные котлеты у российских поставщиков.

Однако издание Bloomberg отмечает, что закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков казахский бизнес не имеет возможности из-за более высоких цен и затрат на транспортировку товаров через всю страну.

Официальные лица компании McDonald's отказались от комментариев о выходе из Казахстана.

Напомним, недавно компания McDonald's окончательно покинула рынок Беларуси. При этом рестораны быстрого питания продолжат работу под российской маркой "Вкусно и точка". Глава белорусского режима Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Бога за выход McDonald's из его страны.

В то же время новый McDonald's с двумя этажами и современной зоной для детей открылся в Киеве.

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