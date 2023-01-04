McDonald's может выйти из Казахстана из-за войны России против Украины, - СМИ

Сеть быстрого питания McDonald's столкнулась со сложностями, связанными с российским вторжением в Украину, которые могут привести к выходу из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Крупнейшая в мире сеть фаст-фуда может отозвать свою торговую марку из 20-миллионной страны только через шесть лет после открытия.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины компания McDonald's вышла из России, а также запретила казахским франчайзам закупать мясные котлеты у российских поставщиков.

Однако издание Bloomberg отмечает, что закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков казахский бизнес не имеет возможности из-за более высоких цен и затрат на транспортировку товаров через всю страну.