Mazda відкликає 640 тис. автомобілів через дефект двигунів

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Несправність може призвести до зниження оборотів двигуна і до його зупинки під час руху

Корпорація Mazda відкликає 230 тис. автомобілів в Японії і ще 410 тис. за кордоном через проблеми з пружинами клапанів дизельних двигунів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виняток становитимуть США, де Mazda не продає свої дизельні моделі.

Наголошується, що несправність може призвести до зниження оборотів двигуна і в кінцевому рахунку до його зупинки під час руху.

Нагадаємо, в 2010 році корпорація Mazda відкликала 500 тис. автомобілів Mazda3 і Mazda5, вироблених в 2007-2009 рр., через несправність рульового управління.

Також повідомлялося, що компанія Ford відкличе близько 117 тис. автомобілів через проблеми з ременями безпеки.

За даними компанії, відкликанню підлягають автомобілі Ford F-150 і Ford E 2014 модельного року і Ford Escape 2014-2015 модельних років. Велика частина машин з дефектом була продана в США. Також відгук торкнеться машини, реалізовані у Канаді та Мексиці.