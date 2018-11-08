Mazda отзовет 640 тыс. автомобилей из-за дефекта двигателей

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Неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и к его остановке во время движения

Корпорация Mazda отзовет 230 тыс. автомобилей в Японии и еще 410 тыс. за рубежом из-за проблем с пружинами клапанов дизельных двигателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исключение составят США, где Mazda не продает свои дизельные модели.

Отмечается, что неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и в конечном счете к его остановке во время движения.

Напомним, в 2010 году корпорация Mazda отзывала 500 тыс. автомобилей Mazda3 и Mazda5, произведенных в 2007-2009 гг., из-за неисправности рулевого управления.

Также сообщалось, что компания Ford отзовет около 117 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности.

По данным компании, отзыву подлежат автомобили Ford F-150 и Ford E 2014 модельного года и Ford Escape 2014-2015 модельных годов. Большая часть машин с дефектом была продана в США. Также отзыв затронет машины, реализованные в Канаде и Мексике.