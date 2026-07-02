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У Зеленского объяснили, может ли Польша встать на пути Украины в ЕС

22:18 02.07.2026 Чт
2 мин
По словам президента, в вопросе евроинтеграции следует руководствоваться не эмоциями
aimg Валерий Ульяненко
У Зеленского объяснили, может ли Польша встать на пути Украины в ЕС Фото: Сергей Кислица (Getty Images)
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Оснований считать, что Польша может воспользоваться своим правом вето для блокирования евроинтеграции Украины, у Киева нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель главы ОП Сергей Кислица сказал в комментарии журналистам.

В частности, он ответил, есть ли предположение, что Польша может воспользоваться своим правом вето.

"У меня нет оснований полагать, что польские дипломаты и чиновники, которые заседают в Брюсселе или где-либо, не понимают, насколько важно и насколько им даже выгодно, чтобы кластеры были открыты", - сказал Кислица.

Первый заместитель главы ОП также подчеркнул, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы кластеры были открыты.

"Как сказал президент (Украины Владимир Зеленский, - ред.), когда речь идет об интеграции в ЕС, об открытии кластеров, это он сказал на пресс-конференции в Дублине, следует руководствоваться не эмоциями, а правилами, существующими в Европейском Союзе", - отметил он.

Что предшествовало

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш недавно заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в ЕС, если Киев будет чествовать ряд исторических деятелей.

В частности, он подчеркнул, что "с Бандерой Украина не вступит в Евросоюз". Кроме того, Косиняк-Камыш заявил, что никто не будет указывать Польше, "как голосовать за вступление той или иной страны" в ЕС.

По словам польского министра, каждая страна на пути к вступлению в ЕС "должна соблюдать строгие требования, в частности, по вопросу исторической памяти".

Напомним, 15 июня Евросоюз официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках процесса евроинтеграции.

Обо всех препятствиях и проблемах Украины на пути к вступлению в ЕС - читайте в материале РБК-Украина "Цель – 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс".

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