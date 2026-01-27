В НАТО заявили о "чувствительных" переговорах по территориальным уступкам в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о сложности и чувствительности территориальных переговоров в рамках мирного процесса по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в процессе мирных переговоров по Украине остается крупный нерешенный и "очень деликатный" территориальный вопрос в отношениях с Россией.
По его словам, решение о любых возможных компромиссах может принимать исключительно Украина. Он также напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что гарантии безопасности США находятся на этапе, "близком к согласованию".
Членство Украины в НАТО
Рютте отметил, что Украина по-прежнему заинтересована во вступлении в НАТО, однако ряд стран-членов Альянса выступают против этого шага. По этой причине, как подчеркнул генсек, данный вопрос в настоящее время "политически это практически не рассматривается".
Отдельно он опроверг утверждения о том, что США якобы использовали обещание гарантий безопасности Украине в переговорах с НАТО по Гренландии.
Альтернатива НАТО и позиция Европы
Говоря о возможной европейской системе безопасности без участия США, Рютте предупредил о сложности такого сценария и отверг саму идею, заявив:
"Путин был бы в восторге".
Самая тяжелая зима и поддержка Украины
Генсек предупредил, что Украину ожидает "самая суровая зима" за более чем десятилетие и призвал европейских законодателей проявить гибкость в использовании средств ЕС.
"Это самая суровая зима" для украинцев за более чем десятилетие, подчеркивая ухудшение ситуации, вызванное российскими атаками на критически важную инфраструктуру в Киеве и других городах", - сказал он.
Рютте также сообщил, что мирные переговоры под руководством США продолжаются и должны привести к мирному соглашению или долгосрочному прекращению огня:
"Давайте молиться, чтобы это произошло как можно скорее". В затем нужно убедиться, что Путин никогда, никогда больше не будет нападать на Украину".
Финансовая и военная помощь
По его словам, НАТО продолжает поддержку Украины, включая поставки американской военной техники на миллиарды долларов через механизм PURL и национальные инициативы.
Он призвал ЕС не ограничивать использование кредита в 90 млрд евро условиями "покупай ЕС", подчеркнув:
"Я призываю вас в первую очередь сосредоточиться на потребностях Украины".
В завершение Рютте отметил, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью НАТО.
Напоминаем, что переговоры в Абу-Даби получили положительную оценку со стороны американской стороны: встреча США, Украины и России была охарактеризована как конструктивная, а сам формат диалога рассматривается как шаг к дальнейшему продвижению мирного процесса.
Отметим, что украинская делегация охарактеризовала переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах с представителями США и России как содержательные, отметив обсуждение широкого круга военных и политических вопросов, напрямую связанных с возможностью прекращения боевых действий.