Больше 40 дронов и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 373 600 (+780) человек ликвидировано;

танков - 6147 (+21) ед.;

боевых бронированных машин - 11 410 (+38) ед.;

артиллерийских систем - 8835 (+24) ед.;

РСЗО - 966 (+2) ед.;

средства ПВО - 653 ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед.;

крылатые ракеты - 1818 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 794 (+39) ед.;

специальная техника - 1380 (+13) ед. Ситуация на фронте Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.