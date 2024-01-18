Больше 40 дронов и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 января (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 373 600 (+780) человек ликвидировано;
- танков - 6147 (+21) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 410 (+38) ед.;
- артиллерийских систем - 8835 (+24) ед.;
- РСЗО - 966 (+2) ед.;
- средства ПВО - 653 ед.;
- самолетов - 331 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед.;
- крылатые ракеты - 1818 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 794 (+39) ед.;
- специальная техника - 1380 (+13) ед.
Ситуация на фронте
Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.
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