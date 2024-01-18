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Больше 40 дронов и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Четверг 18 января 2024 08:20
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Больше 40 дронов и почти 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 373 600 (+780) человек ликвидировано;
  • танков - 6147 (+21) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 410 (+38) ед.;
  • артиллерийских систем - 8835 (+24) ед.;
  • РСЗО - 966 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 653 ед.;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6925 (+41) ед.;
  • крылатые ракеты - 1818 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 794 (+39) ед.;
  • специальная техника - 1380 (+13) ед.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

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