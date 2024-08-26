Российские военные объекты были атакованы Украиной почти 40 раз с начала года, - Molfar

С начала 2024 года российские авиабазы и военные аэродромы потерпели не менее 40 атак со стороны Украины. При этом большинство ударов по военным объектам врага было нанесено в результате успешных операций ГУР МОУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OSINT-агентства Molfar.
Отмечается, что с марта по август текущего года украинские военные совершили 35 атак по российским авиабазам. Известно, что еще 5 ударов получили военные аэродромы оккупантов в Крыму.
По данным исследования, большинство подобных ударов (32%) были нанесены дронами-камикадзе ГУР МОУ.
Известно, что 15% атак были спланированы и нанесены СБУ, 10% - Силами Обороны, 9% - Силами спецопераций и 7% - ВМС.
В исследовании сообщается, что примерно 1/5 часть атак по российской авиационной инфраструктуре была осуществлена неизвестными силами или подразделениями.
Фото: материалы исследования Molfar (x.com molfar_agency)
Molfar - это украинское сообщество OSINT-специалистов. В настоящее время в нее входят 35 аналитиков и более 200 волонтеров. Одна из главных задач агентства - идентификация военных преступников, опровержение российской пропаганды, расследование военных преступлений.
Также OSINT-специалисты собирают архив событий полномасштабной войны и разрабатывают перечень недружественных к Украине субъектов.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину команда Molfar присоединилась к украинскому киберсопротивлению.
Ранее мы сообщали, что в сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому аэродрому Мариновка. Он был единственным таким объектом, который имел укрытие для самолетов.
Недавно подвергся атаке также российский аэродром "Оленья". Кроме того, известно, что ГУР смогли успешно атаковать аэродром "Саваслейка".
Напомним, 14 августа Украина совершила самую масштабную атаку на российские аэродромы.
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