В Украину пришло потепление, но с важным нюансом: как изменится погода сегодня

После длительных морозов сегодня, 5 февраля, температура воздуха начнет повышаться. На большей части страны ожидаются осадки в виде снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня в четверг в Украине ожидается изменение погоды, в частности придет небольшое потепление.

Как отметила синоптик, снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре.

В восточных областях и на значительной части юга удержится сухая погода.

"Важный нюанс! В четверг в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила Диденко.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров покажут -5...-12 градусов, на северо-востоке от -12 до -17, а на западе от +2 до -4 градусов.

Зато днем на западе и юге ожидается от 0 до +5 градусов, на северо-востоке -8...-12, тогда как на остальной территории от -3 до -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также ожидается изменение погоды. В городе прогнозируют периодический снег, гололед и сильный юго-восточный ветер. Температура ночью -8...-10 градусов, днем -4...-6.

Диденко отметила, что сочетание ветра и мороза может снижать ощутимую температуру воздуха. В то же время общая тенденция указывает на постепенное потепление.

Также синоптик обнародовала карту осадков в Украине, на которой показаны регионы, где сегодня ожидается снег, а где сохранится сухая погода.

Что дальше

По словам синоптика, в ближайшие дни температура еще несколько повысится, однако в период 9-11 февраля возможно очередное похолодание. Уже с 12 февраля потепление снова начнет вытеснять морозы.