ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украину пришло потепление, но с важным нюансом: как изменится погода сегодня

Четверг 05 февраля 2026 07:00
UA EN RU
В Украину пришло потепление, но с важным нюансом: как изменится погода сегодня Фото иллюстративное: синоптики дали прогноз погоды на 5 февраля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

После длительных морозов сегодня, 5 февраля, температура воздуха начнет повышаться. На большей части страны ожидаются осадки в виде снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Читайте также: Январь поразил: какое чудо природы заметили украинцы во время сильных морозов (фото)

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня в четверг в Украине ожидается изменение погоды, в частности придет небольшое потепление.

Как отметила синоптик, снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре.

В восточных областях и на значительной части юга удержится сухая погода.
"Важный нюанс! В четверг в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила Диденко.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров покажут -5...-12 градусов, на северо-востоке от -12 до -17, а на западе от +2 до -4 градусов.

Зато днем на западе и юге ожидается от 0 до +5 градусов, на северо-востоке -8...-12, тогда как на остальной территории от -3 до -8 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня также ожидается изменение погоды. В городе прогнозируют периодический снег, гололед и сильный юго-восточный ветер. Температура ночью -8...-10 градусов, днем -4...-6.

Диденко отметила, что сочетание ветра и мороза может снижать ощутимую температуру воздуха. В то же время общая тенденция указывает на постепенное потепление.

Также синоптик обнародовала карту осадков в Украине, на которой показаны регионы, где сегодня ожидается снег, а где сохранится сухая погода.

В Украину пришло потепление, но с важным нюансом: как изменится погода сегодня

Что дальше

По словам синоптика, в ближайшие дни температура еще несколько повысится, однако в период 9-11 февраля возможно очередное похолодание. Уже с 12 февраля потепление снова начнет вытеснять морозы.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре раскрыли правду о "метеорологических способностях" сурков.

Кроме того, эксперты Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику февраля и объяснили, каким может быть последний месяц зимы в целом.

Также стало известно, что январь 2026 года в Киеве стал самым холодным за последнее десятилетие. Климатологи зафиксировали не только аномальный мороз, но и большую продолжительность опасных атмосферных явлений.

Об особенностях погоды в Киеве в январе 2026 года - читайте в матерале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
Зеленский раскрыл обновленные цифры потерь Украины в войне с РФ
Зеленский раскрыл обновленные цифры потерь Украины в войне с РФ
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке