Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки

Российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 13 января противник атаковал 18 баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, ВОТ Крыма, а также семью ракетами "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей РФ", - отметили в Воздушных силах.
Также сообщается, что враг применил 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, около 200 из них - "Шахеды".
Отмечается, что удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 247 целей:
При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.
В ночь на сегодня российские войска совершили очередную масштабную атаку на Киев и ряд других регионов Украины, применяя ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Около двух часов ночи по столице был нанесен удар баллистическими ракетами - в городе раздавались взрывы. Под утро Киев снова оказался под ракетной атакой.
Под обстрелами этой ночью также находились Харьков, Одесса, Житомирская область и Кривой Рог. Уже есть информация о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.
