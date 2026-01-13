Майже 300 дронів та десятки ракет: у Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки

"У ніч на 13 січня противник атакував 18 балістичними ракетами "Іскандер-М" та зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей РФ, ТОТ Криму, а також сімома ракетами "Іскандер-К" із Курської та Бєлгородської областей РФ", - зазначили у Повітряних силах.

Також повідомляється, що ворог застосував 293 ударних дрони типу Shahed, "Гербера" і а також безпілотники інших типів, близько 200 із них – "Шахеди".

Зазначається, що удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 247 цілей:

2 балістичні ракети "Іскандер-М",

5 крилатих ракет "Іскандер-К"

240 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів.

При цьому зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.