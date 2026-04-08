ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В центре Киева появится зона отдыха с огромным фонтаном: первые фото проекта

13:06 08.04.2026 Ср
2 мин
Этот участок оставался пустым после сноса памятника Ленину в 2013-м
aimg Василина Копытко
В рамках проекта проведут озеленение пространства (фото: Валентин Мондриевский/Facebook)

На пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика планируют обустроить современное общественное пространство. Главной целью проекта является создание безбарьерной среды и "сшивание" пешеходных маршрутов в центре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского в Facebook.

Читайте также: "Портит лицо города": киевляне требуют от Кличко перестроить Майдан Независимости

Главное:

  • На участке обустроят удобные наземные переходы, чтобы убрать барьер в виде подземного перехода.
  • В рамках проекта обновят покрытие, проведут озеленение и установят освещение.
  • Отдельным элементом станет фонтан, который возведут при поддержке меценатов.
  • Локация получит места для отдыха, став безопасной для маломобильных групп населения.

Обновление городского пространства

С 2013 года, после демонтажа памятника Ленину, этот участок оставался транзитной зоной без полноценного пешеходного функционала. Перейти дорогу здесь можно только через подземный переход, что создает трудности для родителей с колясками, людей на креслах колесных и пожилых людей.

"Это решение не о сегодняшнем эффекте - а о том, каким будет город через годы. В результате должны получить современное общественное пространство, которое будет отвечать потребностям людей", - отмечают авторы инициативы.

Обновленная зона должна стать логическим завершением пешеходного участка в историческом центре. Согласно визуализации, центром зоны отдыха станет фонтан, высотой 4-5 этажей. Его установят на средства благотворителей, в частности компании Farmak.

Визуализация проекта обновления столичного пространства (фото: Валентин Мондриевский/Facebook)

Реакция киевлян на проект

Пост Мондриевского активно комментируют киевляне. Их мнения относительно проекта разделились. Некоторые считают такое обновление уместным и подчеркивают, что так пространство будет выглядеть значительно лучше, чем сейчас.

В то же время некоторые критикуют проект за установку фонтана, потому что в городе уже и так есть много фонтанов, которые не запускают в сезон. А еще - предлагают вместо него установить постамент кому-то из известных исторических фигур. Например, Павлу Скоропадскому, Симону Петлюре или Александру и Николе Терещенко.

Читайте также о том, что в Киеве на Майдане Независимости активисты предлагают создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти погибших защитников.

Ранее мы писали о том, что киевляне также просят завершить строительство станции метро "Львовские ворота", которая расположена между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев КГГА Хрещатик
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой