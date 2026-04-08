В центре Киева появится зона отдыха с огромным фонтаном: первые фото проекта

На пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика планируют обустроить современное общественное пространство. Главной целью проекта является создание безбарьерной среды и "сшивание" пешеходных маршрутов в центре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского в Facebook .

Главное: На участке обустроят удобные наземные переходы , чтобы убрать барьер в виде подземного перехода.

В рамках проекта обновят покрытие, проведут озеленение и установят освещение.

Отдельным элементом станет фонтан, который возведут при поддержке меценатов.

Локация получит места для отдыха, став безопасной для маломобильных групп населения.

Обновление городского пространства

С 2013 года, после демонтажа памятника Ленину, этот участок оставался транзитной зоной без полноценного пешеходного функционала. Перейти дорогу здесь можно только через подземный переход, что создает трудности для родителей с колясками, людей на креслах колесных и пожилых людей.

"Это решение не о сегодняшнем эффекте - а о том, каким будет город через годы. В результате должны получить современное общественное пространство, которое будет отвечать потребностям людей", - отмечают авторы инициативы.

Обновленная зона должна стать логическим завершением пешеходного участка в историческом центре. Согласно визуализации, центром зоны отдыха станет фонтан, высотой 4-5 этажей. Его установят на средства благотворителей, в частности компании Farmak.

Визуализация проекта обновления столичного пространства (фото: Валентин Мондриевский/Facebook)

Реакция киевлян на проект

Пост Мондриевского активно комментируют киевляне. Их мнения относительно проекта разделились. Некоторые считают такое обновление уместным и подчеркивают, что так пространство будет выглядеть значительно лучше, чем сейчас.

В то же время некоторые критикуют проект за установку фонтана, потому что в городе уже и так есть много фонтанов, которые не запускают в сезон. А еще - предлагают вместо него установить постамент кому-то из известных исторических фигур. Например, Павлу Скоропадскому, Симону Петлюре или Александру и Николе Терещенко.