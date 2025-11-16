ВСУ провели возле Покровска поисково-ударные действия, у врага потери, - Генштаб

Вчера в субботу, 15 ноября, Силы обороны Украины провели возле Покровска поисково-ударные действия. Россияне понесли потери как в живой силе, так и в технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе проинформировали, что россияне не выполнив в этом году ни одной стратегической задачи, пытаются продавить ВСУ, чтобы отчитаться хоть о каких-то "успехах".

В то же время Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию, проводя поисково-ударные действия на отдельных направлениях фронта. В частности, в районе Покровска.

"Так, за прошедшие сутки, в рамках действий наших войск на Покровском направлении проведен поиск и уничтожение противника на территории 26,6 километров квадратных Покровского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ходе ведения боевых действий Силы обороны уничтожили 39 оккупантов, а общие потери РФ составляют 60 человек. Кроме того, враг потерял 16 единиц вооружения и военной техники.

Между тем в Запорожской области украинские военные продолжают поражать места дислокации противника, его боевые позиции и тылы.

"За минувшие сутки вражеские потери составили 204 человека, 12 артиллерийских систем (среди них - РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники", - сказано в заметке.

В Генштабе отметили, что главная задача заключается в уничтожении врага и его резервов, а также подрыв наступательного потенциала РФ.

"Благодаря профессиональным действиям украинских воинов потери агрессора в 2025 году уже превысили 367 460 человек. Благодарность нашим защитникам и защитницам за стойкость и эффективность. Каждый ликвидированный оккупант - это шаг к справедливому миру", - резюмировали в Генштабе.