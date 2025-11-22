ua en ru
Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки произошло более 230 боев

Суббота 22 ноября 2025 00:57
Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки произошло более 230 боев Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 21 ноября, на фронте произошло 234 боевых столкновений. Самым горячим снова стало Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив при этом 82 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1811 дронов-камикадзе и осуществили 2829 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боевых столкновений с российскими захватчиками, три из которых до сих пор продолжаются. Враг совершил 79 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной систем залпового огня.

Противник 12 раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодезного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении враг совершил шесть наступательных действий в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 16 штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровий Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки. Еще пять боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении враг 15 раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении произошло 28 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении в течение суток противник 62 раза атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 132 оккупанта, 100 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две боевые бронированные машины, два мотоцикла, четыре единицы автомобильной техники, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотных летательных аппаратов и одно укрытие личного состава, поразили единицу автомобильной техники и девять укрытий личного состава", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 27 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Сечневое, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в направлении Алексеевки. Еще три атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Ровнополья и в направлении Затишья. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудар по Гуляйполю.

На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиаудар по Приднепровскому.

Потери армии РФ

Напомним, что россияне продолжают ежедневно нести потери на фронте. Так, с 20 на 21 ноября, враг потерял еще на 1050 своих солдат. Также ВСУ уничтожили 20 артсистем, 65 единиц автотехники и 150 дронов.

Отметим, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину, потери российской армии превысили уже 1,1 млн человек.

