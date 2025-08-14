Почти 1000 оккупантов и сотни единиц техники: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За минувшие сутки, с 13 на 14 августа, враг потерял на поле боя 990 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 29 единиц артиллерии и до двухсот дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 067 100 (+990) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 104 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 23 130 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 31 458 (+29) ед;
- РСЗО - 1466 (+1) ед;
- средства ПВО - 1207 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 51 043 (+191) ед;
- крылатых ракет - 3558 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 58 456 (+191) ед;
- специальной техники - 3937.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер, 13 августа, на фронте за сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений. Самая сложная ситуация зафиксирована на Покровском направлении - агрессор 42 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман и тому подобное.
Неспокойно также на Новопавловском, Северском, Лиманском и Торецком направлениях.
Также мы писали, что на Покровском направлении в зоне ответственности 1-ого корпуса НГУ "Азова" враг понес значительные потери за последние два дня. Удалось ликвидировать более 150 оккупантов.