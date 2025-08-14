Почти 1000 оккупантов и сотни единиц техники: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки, с 13 на 14 августа, враг потерял на поле боя 990 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 29 единиц артиллерии и до двухсот дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 13 августа, на фронте за сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений. Самая сложная ситуация зафиксирована на Покровском направлении - агрессор 42 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман и тому подобное.

Неспокойно также на Новопавловском, Северском, Лиманском и Торецком направлениях.

Также мы писали, что на Покровском направлении в зоне ответственности 1-ого корпуса НГУ "Азова" враг понес значительные потери за последние два дня. Удалось ликвидировать более 150 оккупантов.