ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Україна, Четвер 14 серпня 2025 08:33
UA EN RU
Майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: ворог продовжує втрачати особовий склад і техніку в боях проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

За минулу добу, з 13 на 14 серпня, ворог втратив на полі бою 990 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 5 танків, 29 одиниць артилерії та до двохсот дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 067 100 (+990) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 104 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 130 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 31 458 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1466 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1207 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 51 043 (+191) од.;
  • крилатих ракет - 3558 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 58 456 (+191) од.;
  • спеціальної техніки - 3937.

Майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 13 серпня, на фронті за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація зафіксована на Покровському напрямку - агресор 42 рази атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман тощо.

Неспокійно також на Новопавлівському, Сіверському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Також ми писали, що на Покровському напрямку в зоні відповідальності 1-ого корпусу НГУ "Азова" ворог зазнав значних втрат за останні два дні. Вдалось ліквідувати понад 150 окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія