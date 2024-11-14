Будущий советник президента США: Трамп хочет привести Украину и РФ к переговорам

Будущий президент США Дональд Трамп хочет привести Украину и Россию к переговорам. Новоизбранный лидер сосредоточен на прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Флорида Майка Волца, которого цитирует "Голосом Америки".

Майк Уолц может стать советником по национальной безопасности в будущей администрации президента США. Дональд Трамп номинировал Уолца на указанную должность.

После встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября, Уолц заявил, что Трамп хочет привести Украину и РФ за стол переговоров.

"Президент ясно выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", - сказал он.

Республиканец добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

Стоит добавить, что советник по национальной безопасности - это важная должность в администрации президента США. В администрации Джо Байдена этот пост занимает Джейк Салливан. Советник отвечает за информирование президента о ключевых вопросах национальной безопасности и координации с разными агентствами.