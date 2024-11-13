Политолог о плане Трампа: вероятность перемирия - высокая, но это не мир и не уступки

Следующий президент США Дональд Трамп может предложить Украине и РФ перемирие. Но это не полноценный мир и не уступки со стороны Украины.

"Вероятность (перемирия, - ред.) высокая на самом деле. Трамп хочет быстро войну завершить, но у него есть понимание, об этом писали западные издания, что у него не получится просто взять и заставить Украину пойти на какие-то невыгодные условия", - отметил политолог.

По мнению Рейтеровича, если Дональд Трамп хочет быстрого завершения войны, ему нужно уже сейчас начинать переговоры с Украиной. По словам политолога, процесс уже запускается, чтобы выйти на общее решение, которое затем представят российскому диктатору Владимиру Путину.

Он также подчеркнул, что Россия может не согласиться с вариантом перемирия, поскольку Путин не будет готов к завершению войны.

"Так что здесь, скорее всего, речь будет идти о решении, как эта война может завершиться, какие будут гарантии для Украины, будет ли этот сценарий для нас хотя бы минимально приемлем, и готовы ли мы будем на него пойти, ну с учетом того, что нам пообещают, например, там наши партнеры", - сказал Рейтерович.

По мнению политолога, если сделать предварительные процессы еще до инаугурации Трампа, то перемирие можно подписать быстро. Но вся подготовительная работа может затянуться дольше, чем на 70 дней, и 20 января у Трампа еще не будет никакого готового решения.

"Никакого перемирия с территориальными уступками не будет вообще. Здесь вопрос формулировки. Возможно перемирие, по результатам которого, к сожалению, часть территорий Украины остается временно оккупированными. Это будет признано на официальном уровне. Поэтому я и говорю, что никакого мира не будет", - добавил политолог.

Рейтерович отметил, что мир подписывается тогда, когда обе стороны признают де-факто ситуацию на земле. Не исключается, что украинцы согласятся на изменение военного механизма возвращения территории на политико-дипломатический. В таком случае, по словам эксперта, придется выйти на аналог переговорного процесса "Минска".

"Но это, смотрите, это не территориальные уступки. Украина никогда на это не пойдет. Я скажу даже больше. Ни одна цивилизованная страна, европейская, Соединенные Штаты и другие многие цивилизованные страны никогда этого не признают. Здесь мы можем быть спокойны. Для нас тогда в таком случае ключевой вопрос будет в том, что мы должны получить настоящие гарантии", - сказал Рейтерович.

Он подчеркнул, что в вопросе предоставления гарантий возникают проблемы. Трамп готов предложить гарантии, но за счет европейцев, а Украина хочет, чтобы эти гарантии касались и США.