Политолог о плане Трампа: вероятность перемирия - высокая, но это не мир и не уступки
Следующий президент США Дональд Трамп может предложить Украине и РФ перемирие. Но это не полноценный мир и не уступки со стороны Украины.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог Игорь Рейтерович.
"Вероятность (перемирия, - ред.) высокая на самом деле. Трамп хочет быстро войну завершить, но у него есть понимание, об этом писали западные издания, что у него не получится просто взять и заставить Украину пойти на какие-то невыгодные условия", - отметил политолог.
По мнению Рейтеровича, если Дональд Трамп хочет быстрого завершения войны, ему нужно уже сейчас начинать переговоры с Украиной. По словам политолога, процесс уже запускается, чтобы выйти на общее решение, которое затем представят российскому диктатору Владимиру Путину.
Он также подчеркнул, что Россия может не согласиться с вариантом перемирия, поскольку Путин не будет готов к завершению войны.
"Так что здесь, скорее всего, речь будет идти о решении, как эта война может завершиться, какие будут гарантии для Украины, будет ли этот сценарий для нас хотя бы минимально приемлем, и готовы ли мы будем на него пойти, ну с учетом того, что нам пообещают, например, там наши партнеры", - сказал Рейтерович.
По мнению политолога, если сделать предварительные процессы еще до инаугурации Трампа, то перемирие можно подписать быстро. Но вся подготовительная работа может затянуться дольше, чем на 70 дней, и 20 января у Трампа еще не будет никакого готового решения.
"Никакого перемирия с территориальными уступками не будет вообще. Здесь вопрос формулировки. Возможно перемирие, по результатам которого, к сожалению, часть территорий Украины остается временно оккупированными. Это будет признано на официальном уровне. Поэтому я и говорю, что никакого мира не будет", - добавил политолог.
Рейтерович отметил, что мир подписывается тогда, когда обе стороны признают де-факто ситуацию на земле. Не исключается, что украинцы согласятся на изменение военного механизма возвращения территории на политико-дипломатический. В таком случае, по словам эксперта, придется выйти на аналог переговорного процесса "Минска".
"Но это, смотрите, это не территориальные уступки. Украина никогда на это не пойдет. Я скажу даже больше. Ни одна цивилизованная страна, европейская, Соединенные Штаты и другие многие цивилизованные страны никогда этого не признают. Здесь мы можем быть спокойны. Для нас тогда в таком случае ключевой вопрос будет в том, что мы должны получить настоящие гарантии", - сказал Рейтерович.
Он подчеркнул, что в вопросе предоставления гарантий возникают проблемы. Трамп готов предложить гарантии, но за счет европейцев, а Украина хочет, чтобы эти гарантии касались и США.
Мирный план Трампа
На днях Дональд Трамп заявил, что в первый день по возвращении в Белый дом он хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров. До этого новоизбранный президент США отмечал, что хочет завершить войну в Украине.
При этом Трамп также сообщал, что рассматривает соглашение между Украиной и РФ для завершения войны. Но детали своего плана он не раскрывал.
Однако западные СМИ публиковали не менее двух версий так называемого мирного плана Трампа. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что, согласно плану, Украина якобы пообещает не вступать в НАТО в течение 20 лет, а США продолжат предоставлять оружие. Но также Украине придется отказаться от 20% территории.
Другую версию опубликовал The Telegraph. Издание писало, что Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 800-мильную (1200 км) буферную зону между войсками Украины и РФ.
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