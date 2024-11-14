Майбутній радник президента США: Трамп хоче привести Україну та РФ до переговорів

Майбутній президент США Дональд Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів. Новообраний лідер зосереджений на припиненні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конгресмена-республіканця від штату Флорида Майка Волца, якого цитує "Голос Америки".

Майк Волц може стати радником з національної безпеки у майбутній адміністрації президента США. Дональд Трамп номінував Волца на вказану посаду.

Після зустрічі республіканців з Трампом у середу, 13 листопада, Волц заявив, що Трамп хоче привести Україну та РФ за стіл переговорів.

"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", - сказав він.

Республіканець додав, що бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.

Варто додати, що радник з національної безпеки - це важлива посада в адміністрації президента США. В адміністрації Джо Байдена цей пост обіймає Джейк Салліван. Радник відповідає за інформування президента про ключові питання національної безпеки та координацію з різними агенціями.