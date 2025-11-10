Apple уберет одну из ключевых деталей iPhone в 2027 году
Apple приближается к созданию iPhone без рамок и вырезов: в iPhone 18 Pro система Face ID может быть встроена под дисплей. А к 2027 году компания планирует скрыть и фронтальную камеру, что сделает юбилейный iPhone полностью цельным без Dynamic Island.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Face ID под дисплеем
Apple уже несколько лет работает над технологией подэкранного Face ID - соответствующие патенты известны. Идея заключается в том, чтобы модуль проектирования точек и сенсоры считывания глубины были размещены под дисплейной панелью.
По данным источников, компания готова внедрить эту технологию в iPhone 18 Pro, заменив Dynamic Island на небольшое круглое отверстие только под фронтальную камеру.
Следующий шаг - скрыть камеру полностью
Размещение фронтальной камеры под экраном - более сложная задача.
Производители Android уже тестировали подобные решения, однако качество снимков заметно ухудшалось: свет проходит через слои матрицы, и камера теряет детализацию и контраст.
Apple, по сообщениям источника Digital Chat Station, планирует достичь приемлемого качества только к 2027 году, когда камера и Face ID смогут быть полностью скрыты под дисплеем без потерь.
Что это меняет
Apple давно стремится к "чистому" дизайну - концепции, которую бывший главный дизайнер Джони Айв описывал как "монолит из стекла".
Юбилейный iPhone в 2027 году может стать подходящим моментом для такого шага - как в свое время iPhone X стал особой моделью в честь 10-летия линейки.
Однако аналитики отмечают: Apple не привязывает разработку новых технологий к конкретным датам. Компания внедрит скрытую камеру только тогда, когда качество будет соответствовать стандартам бренда.
