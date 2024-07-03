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Будущее Украины в НАТО, но есть условие, - Пентагон

Среда 03 июля 2024 06:24
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Будущее Украины в НАТО, но есть условие, - Пентагон Фото: представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США считают, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие – соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса.

Об этом заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Это решение альянса НАТО, 32 стран. Но, конечно, то, что мы сейчас делаем – и вы слышали предварительные заявления – это создание "моста" для присоединения Украины к НАТО", - сказал Райдер отвечая на просьбу, должна ли Украина по его мнению стать членом Альянса.

Он подчеркнул, что в рамках поддержки Украины важным аспектом является совместная работа по повышению военных возможностей ВСУ и достижению оперативной совместимости, чтобы Украина была готова к членству в НАТО.

На вопрос о готовности США поддержать вступление Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне, Райдер ответил, что не хочет опережать события. Тем не менее, Америка однозначно видит Украину в Альянсе.

"Мы ясно дали понять, что мы видим будущее Украины в НАТО", - подчеркнул генерал.

Напомним, что Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кандидат в президенты США Дональд Трамп ради быстрого окончания войны готов отдать Путину украинские территории.

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