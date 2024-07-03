Майбутнє України в НАТО, але є умова, - Пентагон

США вважають, що майбутнє України в НАТО. Проте є умова - відповідне рішення мають прийняти всі 32 члени Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Це рішення альянсу НАТО, 32 країн. Але, звісно, те, що ми зараз робимо – і ви чули попередні заяви – це створення "мосту" для приєднання України до НАТО", - сказав він відповідаючи на прохання, чи повинна Україна на його думку стати членом Альянсу.

Райдер наголосив, що в рамках підтримки України важливим аспектом є спільна робота над підвищенням військових можливостей ЗСУ та досягненням оперативної сумісності, щоб Україна була готова до членства в НАТО.

На запитання про готовність США підтримати вступ України до НАТО на саміті Вашингтоні, Райдер відповів, що не хоче випереджати події. Проте Америка однозначно бачить Україну в Альянсі.

"Ми ясно дали зрозуміти, що бачимо майбутнє України в НАТО", - наголосив генерал.