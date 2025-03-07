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В Maxar подтвердили, что закрыли Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Иллюстративное фото: Украина перестала получать часть спутниковых снимков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина больше не имеет доступа к спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. Причина связана с решением властей США приостановить обмен разведданными с Украиной.

Об этом сказано в заявлении компании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Maxar говорится, что у компании есть контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров, и "каждый клиент сам принимает решения о том, как использовать и передавать эти данные".

Как отметили в компании, один из таких контрактов заключен с GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - программа правительства США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.

"Правительство США приняло решение временно приостановить действие украинских учетных записей в GEGD", - добавили в Maxar. 

При этом в Национальном агентстве геопространственной разведки США подчеркнули, что США временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемым правительством США". 

Обмен разведданными между Украиной и США

Напомним, несколько дней назад директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.

При этом уже сегодня, 7 марта, СМИ писали, что Украина потеряла доступ к спутниковым снимкам, которые делает компания Maxar Technologies.

По данным CNN, США все еще продолжают передавать Украине "некоторые разведданные".

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