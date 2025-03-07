В Maxar подтвердили, что закрыли Украине доступ к своим спутниковым снимкам

В заявлении Maxar говорится, что у компании есть контракты с правительством США и десятками стран-союзников и партнеров, и "каждый клиент сам принимает решения о том, как использовать и передавать эти данные".

Как отметили в компании, один из таких контрактов заключен с GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - программа правительства США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным Соединенными Штатами.

"Правительство США приняло решение временно приостановить действие украинских учетных записей в GEGD", - добавили в Maxar.

При этом в Национальном агентстве геопространственной разведки США подчеркнули, что США временно приостановили доступ Украины к системе GEGD, которая "является основным порталом для доступа к коммерческим снимкам, закупаемым правительством США".