Maxar отключил Украине доступ к своим спутниковым снимкам, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный ".

Отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов Америки (США) на предоставление Украине разведывательных данных. Решение администрации главы Белого дома Дональда Трампа касается как правительственных пользователей, так и частных.

Также о закрытии доступа к спутниковой разведке заявило киберсообщество "Киберборошно", но не уточнило, о каком именно сервисе идет речь. В то же время заявила в комментариях об отзыве доступа к основному сервису Maxar Technologies.

Maxar Technologies

Maxar Technologies играла важную роль в поддержке Украины, предоставляя высококачественные спутниковые снимки, которые помогали отслеживать перемещение российских войск, фиксировать разрушения и документировать военные преступления страны-террориста. Благодаря их спутникам было зафиксировано скопление военной техники на границе еще до вторжения, а также последствия атак, например, в Буче и Мариуполе.

В 2023-м Maxar Technologies показала села в Донецкой области после месяцев обстрелов российских войск.