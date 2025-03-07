У Maxar підтвердили, що закрили Україні доступ до своїх супутникових знімків

Україна більше не має доступу до супутникових знімків американської аерокосмічної компанії Maxar Technologies. Причина пов'язана з рішенням влади США призупинити обмін розвідданими з Україною.
Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві Maxar йдеться про те, що у компанії є контракти з урядом США і десятками країн-союзників і партнерів, і "кожен клієнт сам ухвалює рішення про те, як використовувати і передавати ці дані".
Як зазначили в компанії, один із таких контрактів укладено з GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery program) - програма уряду США, що надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних Сполученими Штатами.
"Уряд США ухвалив рішення тимчасово призупинити дію українських облікових записів у GEGD", - додали в Maxar.
Водночас у Національному агентстві геопросторової розвідки США наголосили, що США тимчасово тимчасово призупинили доступ України до системи GEGD, яка "є основним порталом для доступу до комерційних знімків, що закуповуються урядом США".
Нагадаємо, кілька днів тому директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США призупинили обмін розвідувальними даними з Україною.
При цьому вже сьогодні, 7 березня, ЗМІ писали, що Україна втратила доступ до супутникових знімків, які робить компанія Maxar Technologies.
За даними CNN, США все ще продовжують передавати Україні "деякі розвіддані".
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