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МАУ відновлює польоти з України до Берліна, Вільнюса, Барселони і Стамбулу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 15:05
МАУ відновлює польоти з України до Берліна, Вільнюса, Барселони і Стамбулу Фото: літаки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відновлює рейси, які були припинені через пандемії COVID-19. Перший рейс запланований на 28 березня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, компанія відновлює авіарейси з Києва до Вільнюса, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу.

"Починаючи з 28 березня МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ - Берлін - Київ, з 29 березня по маршруту Київ - Вільнюс - Київ, Одеса - Стамбул - Одеса, і з 14 квітня 2021 за маршрутом Київ - Барселона - Київ", - йдеться в повідомленні.

Рейси з Києва в Берлін здійснюватимуться три рази на тиждень щопонеділка, щочетверга і щонеділі, у Вільнюс - двічі на тиждень щопонеділка і щоп'ятниці. З Києва до Барселони літаки літатимуть тричі на тиждень, а саме щопонеділка, щосереди і щосуботи.

Водночас з Одеси до Стамбулу авіаперельоти будуть здійснюватися тричі на тиждень, щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут "Київ-Венеція" з 30 березня 2021 року. Польоти будуть здійснюватися щовівторка і щосуботи.

Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

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