МАУ перезапуститть 14 регулярних авіарейсів цього літа
Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про рішення перезапустити 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 рік. Також компанія відкриє ще один новий напрям.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Авіакомпанія панірує запустити авіарейси з Києва в Ніццу, Делі, Анкари, Риму, Варшави, Афін, Кишинева, Барселону, Ларнаки, Ташкент і Батумі. Продаж авіаквитків вже відкрита на сайті авіакомпанії.
Компанія також анонсувала запуск нового прямого рейсу з Києва в місто Джидда в Саудівській Аравії, проте квитків поки немає у продажу.
Регіональна маршрутна мережа авіакомпанії згідно з оновленими планами поповниться рейсами Одеса-Вільнюс, Львів-Тель-Авів і Харків-Тель-Авів.
Чартерні польоти МАУ має намір виконувати з Києва у Ла-Романа, Невшехір, Марса-Алам, Пулу і Спліт.
Нагадаємо, МАУ відновлює авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу. Перший рейс запланований на 28 березня.
Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.
Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.