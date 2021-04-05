МАУ перезапуститть 14 регулярних авіарейсів цього літа

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про рішення перезапустити 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 рік. Також компанія відкриє ще один новий напрям.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.