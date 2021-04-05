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МАУ перезапуститть 14 регулярних авіарейсів цього літа

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 16:07
МАУ перезапуститть 14 регулярних авіарейсів цього літа Фото: літак МАУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оголосила про рішення перезапустити 14 регулярних міжнародних маршрутів у літньому розкладі 2021 рік. Також компанія відкриє ще один новий напрям.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Авіакомпанія панірує запустити авіарейси з Києва в Ніццу, Делі, Анкари, Риму, Варшави, Афін, Кишинева, Барселону, Ларнаки, Ташкент і Батумі. Продаж авіаквитків вже відкрита на сайті авіакомпанії.

Компанія також анонсувала запуск нового прямого рейсу з Києва в місто Джидда в Саудівській Аравії, проте квитків поки немає у продажу.

Регіональна маршрутна мережа авіакомпанії згідно з оновленими планами поповниться рейсами Одеса-Вільнюс, Львів-Тель-Авів і Харків-Тель-Авів.

Чартерні польоти МАУ має намір виконувати з Києва у Ла-Романа, Невшехір, Марса-Алам, Пулу і Спліт.

Нагадаємо, МАУ відновлює авіарейси з Києва у Вільнюс, Берлін і Барселону, а також з Одеси до Стамбулу. Перший рейс запланований на 28 березня.

Крім того, 29 березня SkyUp відкриває новий авіарейс з Києва до Берліна. Рейси будуть здійснюватися в новий аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта.

Раніше повідомлялося, що SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів у дев'ять країн Європи і Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

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