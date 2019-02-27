У МАУ повідомили про затримку рейсу з Індії

Ілюстративне фото (facebook.com/FlyUIA)

Рейс прибуде в Київ о 22:00

Через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією затримується рейс Міжнародних авіаліній України (МАУ) PS392 сполученням Делі-Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАУ у Facebook.

Як зазначається, через конфлікт затримуються багато рейсів, які вилітають та прибувають до Міжнародного аеропорту Делі. Зокрема, рейс МАУ вилетів до Києва за альтернативним маршрутом.

"Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони. У зв’язку з цим літак прибуде до столиці України із затримкою. Очікуваний час прибуття - 22:00 за місцевим київським часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Індія привела армію в повну боєготовність через ескалацію напруженості у відносинах з Пакистаном. Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив двох індійських пілотів. Індійські військові підтвердили крах тільки одного літака.

РБК-Україна писало, що у відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що це був не їхній літак. Вони заявили, що сьогодні не задіювали винищувачі F-16. На тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір.

Після цього держсекретар США Майк Помпео закликав Індію і Пакистан уникати ескалації конфлікту.