Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Ціни на деякі квитки перевищують тисячу доларів, про це свідчать дані на сайті компанії, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський вчора в своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде. У свою чергу, МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися.

Як повідомляла прес-служба МАУ в Facebook, протягом найближчих двох днів МАУ планує виконати кілька додаткових рейсів для вивозу українців з-за кордону. Зокрема, МАУ запустили додатковий рейси за маршрутом Київ - Лондон - Київ і Київ - Відень - Київ увечері 14 березня, а також збільшена ємність на маршруті Київ - Тель-Авів - Київ і планується додатковий рейс до Парижа.

При цьому, згідно з інформацією на сайті компанії, зокрема, з Лондона до Києва економ класом сьогодні можна полетіти за 9,7 тис. гривень, а ось ціна на неділю майже в три рази вище - 24,2 тис. гривень.

З Парижа до Києва на сьогодні квитків уже немає, але в неділю з французької столиці можна повернутися в Києві майже за 22 тис. гривень, а 16 березня ціна за квиток в один кінець перевищує 35 тис. гривень.

Ще один додатковий маршрут - Відень-Київ - ціна на квиток стартує від 10 тис. гривень, якщо летіти 15 березня, і від 12,8 тис. гривень до 19,9 тис. грн доведеться заплатити за квиток на 16 березня. Причому вартість квитка на рейс Австрійських авіаліній на 7 тис нижче, ніж у МАУ.

З Тель-Авіва в українську столицю завтра можна полетіти за 28,3 тис. гривень.

Відзначимо, квитки на рейси європейських лоукостерів Ryanair і Wizzair на неділю або розкуплені, або рейси на цей день не заплановані

Як писало РБК-Україна з 12 березня в країні введений карантин: закриті всі навчальні заклади, не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи. Крім того, на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На даний момент останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.

Такі обмежувальні заходи прийняті через пандемію коронавірусу, яка не оминула Україну стороною. Станом на сьогодні в Україні три випадки зараження, один з них летальний.