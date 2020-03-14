Авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина.

Как известно, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский вчера в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы, поскольку потом вернуться на самолете возможности у них не будет. В свою очередь, МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться.

Как сообщала пресс-служба МАУ в Facebook, в течение ближайших двух дней МАУ планирует выполнить несколько дополнительных рейсов для вывоза украинцев из-за рубежа. В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

При этом, согласно информации на сайте компании, в частности, из Лондона в Киеве эконом классом сегодня можно улететь за 9,7 тыс. гривен, а вот цена на воскресенье почти в три раза выше - 24,2 тыс. гривен.

Из Парижа в Киев на сегодня билетов уже нет, но в воскресенье из французской столицы можно вернуться в Киеве почти за 22 тыс. гривен, а 16 марта цена за билет в один конец превышает 35 тыс. гривен.

Еще один дополнительный маршрут - Вена-Киев - цена на билет стартует от 10 тыс. гривен, если лететь 15 марта, и от 12,8 тыс. гривен до 19,9 тыс. грн придется заплатить за билет на 16 марта. Причем стоимость билета на рейс Австрийских авиалиний на 7 тыс ниже, чем у МАУ.

Из Тель-Авива в украинскую столицу завтра можно улететь за 28,3 тыс. гривен.

Отметим, билеты на рейсы европейских лоукостеров Ryanair и Wizzair на воскресенье или раскуплены, или рейсы на этот день не запланированы.

Как писало РБК-Украина с 12 марта в стране введен карантин: закрыты все учебные заведения, не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия. Кроме того, на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На данный момент последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

Такие ограничительные меры приняты из-за пандемии коронавируса, которая не обошла Украину стороной. По состоянию на сегодня в Украине три случая заражения, один из них летальный.