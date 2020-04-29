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МАУ все ж дозволили виконати рейс з заробітчанами до Лондону

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 22:01
МАУ все ж дозволили виконати рейс з заробітчанами до Лондону
Ілюстративне фото (flyuia.com)

Реєстрацію на рейс відкрили близько 20-ї години

Українській авіакомпанії МАУ все ж дозволили виконати рейс Київ-Лондон з заробітчанами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Так, міністр повідомив, що після зміни екіпажу літака рейс Київ-Лондон авіакомпанії МАУ все ж відбудеться.

МАУ все ж дозволили виконати рейс з заробітчанами до Лондону

Крім того, про відправлення авіарейсу розповів один з пасажирів літака. В коментарі "Громадському" він розповів, що близько 18:40 пасажирам видали квитки та дозволили пройти реєстрацію на рейс. Вже о 21:30 літак піднявся у повітря.

Нагадаємо, що рейс Київ-Лондон з українськими заробітчанами повинен був відбутися сьогодні о 12:40. Однак його виконання було заборонено Державною авіаційною службою України. Рейс був організований британським роботодавцем для доставки українців, які мають довгостроковий контракт.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заявив що зовнішньополітичне відомство не буде сприяти виконанню чартерних рейсів з українськими заробітчанами. Кулеба назвав нелогічним відправлення українців на заробітки за кордон у нинішніх реаліях.

Крім того, сьогодні після переговорів з представниками країн Європейського союзу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд дозволить виїзд за кордон українських заробітчан, але за умови легального працевлаштування.

Шмигаль розповів, які послаблення карантину розглянуть наступного тижня Польща допомогла евакуювати українців з Марокко
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