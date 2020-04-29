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МАУ все же разрешили выполнить рейс с заробитчанами в Лондон

Новости » Общество     29.04.2020 - 22:01
МАУ все же разрешили выполнить рейс с заробитчанами в Лондон
Иллюстративное фото (flyuia.com)

Регистрацию на рейс открыли около 20-ти часов

Украинской авиакомпании МАУ все же разрешили выполнить рейс Киев-Лондон с заробитчанами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Так, министр сообщил, что после смены экипажа самолета рейс Киев-Лондон авиакомпании МАУ все же состоится.

МАУ все же разрешили выполнить рейс с заробитчанами в Лондон

Кроме того, об отправке авиарейса рассказал один из пассажиров самолета. В комментарии "Громадському" он рассказал, что около 18:40 пассажирам выдали билеты и разрешили пройти регистрацию на рейс. Уже в 21:30 самолет поднялся в воздух.

Напомним, что рейс Киев-Лондон с украинскими заробитчанами должен был состояться сегодня в 12:40. Однако его исполнение было запрещено Государственной авиационной службой Украины. Рейс был организован британским работодателем для доставки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внешнеполитическое ведомство не будет способствовать выполнению чартерных рейсов с украинскими заробитчанами. Кулеба назвал нелогичным отправку украинцев на заработки за границу в нынешних реалиях.

Кроме того, сегодня после переговоров с представителями стран Европейского союза премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство разрешит выезд за границу украинских заробитчан, но при условии легального трудоустройства.

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