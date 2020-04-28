У МЗС вважають нелогічним відправляти зараз українців на заробітки за кордон

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна отримує пропозиції про відправку українців на заробітки від країн-партнерів

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що виїзд українців на заробітки за кордон нинішніх реаліях карантину є нелогічним. Про це Кулеба заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент Україна дійсно отримує звернення від країн-партнерів про необхідність в українських трудових мігрантів.

"Справді, є звернення. Але в Україні ми керуємося, перш за все, міркуваннями безпеки і здоров'я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це піддає небезпеки захворювання, особливо коли це подорож здійснюється літаком", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, днями з України у Фінляндії вилетів спецрейс з близько 200 українцями на борту. Рейс був організований фінською стороною, українці будуть працювати на зборі полуниці.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних рейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому на тлі пандемії коронавіруса. За словами президента Володимира Зеленського, евакуаційні рейси будуть здійснюватися у форматі до 4 літаків на добу.