Кабмін готовий до переговорів про виїзд заробітчан до країн ЄС

Фото: Денис Шмигаль на зустрічі з послом ЄС (t.me/Denys_Smyhal)

На сьогодні тільки Фінляндія подавала офіційні запити

Кабінет міністрів готовий до переговорів з країнами Європейського союзу, які зацікавлені в українських сезонних працівниках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що провів зустріч з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Важливою передумовою є легальне працевлаштування на строк від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій і умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати урядовий офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції", - зазначив прем'єр.

Він додав, що на сьогодні уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що МАУ заборонили виконати рейс до Лондона з українськими заробітчанами. Зокрема, Державна авіаційна служба направила заборону за дві години до вильоту літака, пасажири залишаються в терміналі аеропорту "Бориспіль". Чартерний рейс був організований роботодавцем в Британії.

До цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нелогічною відправку українців на заробітки за кордон у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.