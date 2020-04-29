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МАУ заборонили виконати рейс до Лондону з українськими заробітчанами

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 14:05
МАУ заборонили виконати рейс до Лондону з українськими заробітчанами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Чартерний рейс організував роботодавець

Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заборонили виконати рейс з українськими заробітчанами за маршрутом Київ - Лондон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МАУ.

Повідомляється, що через заборону Державної авіаційної служби України авіакомпанія скасувала сьогоднішній рейс Київ - Лондон. Чартерний рейс був організований для доставки українців, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем. Також повідомляється, що даний рейс був заздалегідь організований роботодавцем.

"Рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказівки підстав та посилання на нормативні документи. При цьому, авіакомпанія подала всі необхідні документи для отримання дозволів вчасно", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що пасажири залишаються в терміналі Міжнародного аеропорту "Бориспіль", оскільки добиралися туди з різних регіонів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нелогічним відправлення українців на заробітки за кордон у нинішніх реаліях карантину.

Раніше також повідомлялося, що Фінляндія не буде організовувати вивезення трудових мігрантів з України.

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