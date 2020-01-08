МАУ запропонує альтернативу пасажирам скасованих рейсів до Тегерану

Ілюстративне фото (flickr.com/Matthijs van Wageningen)

Рейси скасовано на невизначений термін

Українська авіакомпанія МАУ запропонує альтернативне рішення пасажирам рейсів до Тегерану, які було скасовано після аварії літака в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву авіакомпанії в Facebook.

Так, в авіакомпанії заявили, що всі рейси між Києвом та Тегераном було скасовано на невизначений термін, а пасажирам скасованих рейсів запропонують альтернативне рішення.

"Пасажирам скасованих рейсів буде запропонована зміна маршруту, за можливості, або повернення коштів за невикористані квитки. За поверненням коштів пасажирам потрібно звертатися за місцем придбання авіаквитків", - повідомили в МАУ.

Нагадаємо, що аварія рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ в Тегерані сталася вранці середи, 8 січня. На борту літака, який впав в столиці Ірану перебували 176 людей - 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Двох пасажирів, зареєстрованих на рейс, не було в літаку. Їх особи встановлюють.

Після аварії літака авіакомпанії МАУ в Тегерані український уряд ухвалив рішення про заборону польотів до Ірану. Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня.