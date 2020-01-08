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МАУ предложит альтернативу пассажирам отмененных рейсов в Тегеран

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 15:16
МАУ предложит альтернативу пассажирам отмененных рейсов в Тегеран
Иллюстративное фото (flickr.com/Matthijs van Wageningen)

Рейсы отменены на неопределенный срок

Украинская авиакомпания МАУ предложит альтернативное решение пассажирам рейсов в Тегеран, которые были отменены после аварии самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление авиакомпании в Facebook.

Так, в авиакомпании заявили, что все рейсы между Киевом и Тегераном были отменены на неопределенный срок, а пассажирам отмененных рейсов предложат альтернативное решение.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предложено изменение маршрута, по возможности, или возврат средств за неиспользованные билеты. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться по месту приобретения авиабилетов", - сообщили в МАУ.

МАУ предложит альтернативу пассажирам отмененных рейсов в Тегеран

Напомним, что авария рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ в Тегеране произошла утром среды, 8 января. На борту самолета, который упал в столице Ирана находились 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Двух пассажиров, зарегистрированных на рейс, не было в самолете. Их личности устанавливают.

После крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране украинское правительство приняло решение о запрете полетов в Иран. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.

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