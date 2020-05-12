Авіакомпанії вводять в оману українців, продаючи квитки після 22 травня, - МІУ

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Усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України

Про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться, але авіакомпанії анонсують польоти з України на травень-червень, чим вводять людей в оману. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Міністерства інфрастуруктури Оксана Герасимова

За її словами, усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України.

"Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня - такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації", - зазначила Герасимова.

Вона додала, що міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа.

"Закриті пункти пропуску через кордон для регулярних пасажирських перевезень. Поки їх не відкриють, регулярних рейсів не буде... Всі рішення прийматимуться виключно КМУ. Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа. Наразі ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн", - додала вона.

Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Зокрема, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair та Lufthansa на рейси у червні.

Зазначимо, в матеріалі РБК-Україна говориться, що туристичний сезон на європейських курортах для міжнародних туристів може початися вже в липні, про що заявили офіційні особи декількох країн.

Додамо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії коронавірусу авіація повернеться до докризового режиму через два роки.