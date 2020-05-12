Ryanair відновить частину рейсів з 1 липня

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Компанія щодня буде здійснювати близько 1000 польотів

Ірландський лоукостер Ryanair планує відновити 40% своїх рейсів з 1 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Повідомляється, що компанія щодня буде здійснювати близько 1000 польотів. У компанії запевняють, що це покриє 90% тієї маршрутної мережі, яка діяла до пандемії.

Екіпаж літака і пасажири будуть зобов'язані носити медичні маски на борту. Екіпаж буде продавати попередньо упаковані закуски і напої, за які можна заплатити тільки безготівковим розрахунком. Також компанія обіцяє, що буде вживати заходів, щоб не створювати черги в туалети.

У компанії також зазначили, що щодня дезінфікувати свої літаки речовинами, які діють 24 години. Компанія заявляє, що буде заохочувати соціальне дистанціювання на борту "там, де це можливо".

Ryanair буде вимагати від усіх пасажирів, які здійснюють рейси в липні і серпні, заповнити в аеропорту спеціальну форму: як довго триватиме подорож та адресу проживання в іншій країні. Так, хочуть допомогти урядам європейських країн контролювати самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури України заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману. При цьому було зазначено, що всі рішення про відновлення авіасполучення буде приймати виключно Кабмін.

Крім того, деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня та червень. Зокрема, МАУ відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa рейси у червні.