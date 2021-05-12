МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину на тлі загострення конфлікту між ними. Тим громадянам, які вже перебувають в зоні конфлікту, радять дотримуватися правил безпеки.

Про це йдеться на сайті МЗС .

"У зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль та Палестини", - заявили у міністерстві.

Громадянам, які наразі перебувають в Ізраїлі та Палестині, рекомендують відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також виконувати їх вимоги та інструкції.

Як розповіли в МЗС, актуальну інформацію про ситуацію в Ізраїлі можна дізнатися на сайті командування внутрішнього фронту Армії оборони Ізраїлю - oref.org.il/en.

Крім того, у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію потрібно звертатися до українського посольства в Ізраїлі за телефоном +972-546-676-782 або через електронну пошту emb_il@mfa.gov.ua та до української дипустанови в Палестині за номером +972-59-969-95-61 або через електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Також цілодобово працює "гаряча лінія" за телефоном +38 044 238-16-57, електронна пошта cons_or@mfa.gov.ua.