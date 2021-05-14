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МАУ отменила сегодняшний рейс из Киева в Тель-Авив

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Пятница 14 мая 2021 14:09
МАУ отменила сегодняшний рейс из Киева в Тель-Авив Фото :пробки в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) отменила запланированные на сегодня, 14 мая, авиарейсы из Киева в Тель-Авив и обратно. Такое решение было принято из-за угрозы безопасности на фоне обострения конфликта Израиля с Палестиной.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" информирует, что в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейсы МАУ, следующие в/из TLV: PS778 / PS1777 14 мая отменены", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта "Борисполь" и аэропорта Бен Гурион.

Отмечается, что информация о рейсах будет обновляться ежесуточно.

В случае появления новой информации пассажиров также проинформируют путем направления информации на электронную почту, которая была указана во время бронирования или покупки билета.

"Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение по осуществлению рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорту ТLV", - пояснили в МАУ.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

  • Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.
  • Обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ
  • Возврат средств

Напомним, накануне, 13 мая, рейс в Израиль также был отменен.

Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения конфликта между ними.

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