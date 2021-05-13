МАУ скасувала заплановані на сьогодні авіарейси в Ізраїль і назад

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" скасувала заплановані на четвер, 13 травня, авіарейси в Тель-Авів і назад. Таке рішення було прийнято через конфлікту Ізраїлю з Палестиною .

При цьому рішення про скасування перельотів було прийнято відповідно до NOTAM, виданим авіаційною владою Ізраїлю, а також з метою забезпечення безпеки пасажирів і екіпажу.

Відзначається, що були скасовані рейси PS778 / PS775 / PS776 / PS777, який повинні були летіти з Києва в Тель-Авів і назад.

Крім того, рейс PS 778 TLV - KBP (Тель-Авів - Київ) 14 травня перенесено на 8:40 з прибуттям до Києва об 11:50 за місцевим часом за умови зняття обмежень в аеропорту.

У компанії просять пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропортів "Бориспіль" і "Бен Гуріон".

"У разі появи нової інформації, пасажири будуть також проінформовані шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку вони вказали при бронюванні або купівлі квитка", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що для квитків з фактично скасованими рейсами можливі наступні дії: