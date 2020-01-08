До розслідування аварії літака в Ірані залучать інші країни, - РНБО

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Також до комісії долучать представників Boeing

До комісії з розслідування аварії літака МАУ в Ірані, яка сталася вранці 8 січня, будуть залучені представники країн, громадяни яких загинули. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Данілова, представники постраждалих країн мають бути обов'язково долучені до розслідування авіакатастрофи українського літака відповідно до умов міжнародного права.

"За умовами міжнародного права, мають бути обовязково долучені ті країни, громадяни яких стали жертвами катастрофи. Більше того, мають бути залучені до комісії представники компанії Boeing", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування аварії українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття у зв'язку з авіакатастрофою літака української авіакомпанії МАУ в Ірані. В Європейському союзі також очікують результати розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Як відомо, аварія українського літака, який здійснював рейс з Тегерана до Києва, сталася вранці 8 січня. Жертвами авіакатастрофи стали 177 людей, які перебували на борту літака. Серез загиблих 11 українців - двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.