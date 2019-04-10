Матеріали "Наші гроші" долучені до справ щодо розкрадань в оборонці, - САП

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Матеріали були долучені 18 березня

Записи, оприлюднені у журналістському розслідуванні програми "Бігус інфо", щодо розкрадань на оборонному підприємстві було долучено до матеріалів кримінальних проваджень САП і НАБУ. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому матеріали були долучені лише 18 березня 2019 року.

"Щодо основного провадження по "Оптимумспецдеталь", яке стосувалось журналістського розслідування, ми можемо підтвердити: ті записи, які були оприлюднені, є частиною кримінального провадження, яке було передано з військової прокуратури в НАБУ 1 березня 2017 року. Про ці матеріали прокурори САП не знали. Вони не були долучені до проваджень по "Оптимумспецдеталь" та по Харківському бронетанковому заводу. Ці матеріали були долучені фактично лише 18 березня 2019 року. При чому, це було зроблено "тишком-нишком", з намаганням продемонструвати, що вони там були весь час", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, в середині березня у НАБУ заявили, що ніколи не існувало "справи "Оптімумспецдеталь", яка фігурує у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі". У НАБУ заявили, що цю справу розслідувала Військова прокуратура і ГПУ. Також в прес-службі повідомили, що ведуть службове розслідування про корупцію в оборонному секторі.

Як писало РБК-Україна раніше, Державне бюро розслідувань перевірить можливу причетність директора НАБУ Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

У розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ та ДФС були задіяні в схемах розкрадання в оборонному секторі, а саме брали хабарі від головних фігурантів справи.